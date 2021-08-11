Taliban'ın Afganistan'daki yıkıcı ilerleyişi sürüyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Reuters’ın haberine göre bir Avrupa Birliği yetkilisi “Afganistan’daki durumun zor ancak çok çaresiz olmadığını” savundu. Afganistan’dan büyük bir göç dalgası istemediklerini belirtirken ülkenin daha büyük bir uyuşturucu üretim merkezi haline gelmemesi gerektiğini de söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, “Artan şiddetin, insan hakları ihlallerinin durdurulamamasının Afgan haklı için felaket sonuçları olacağı” uyarısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasında ise “ülkedeki güvenlik durumunun hiç iyi yönde gitmediği” belirtildi ancak “Savunmaları gereken ülke onların” denildi. Hindistan, Afganistan’daki elçiliğini kapattığını duyurdu. AA’nın haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ülkesinin daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayacağını söyledi. NATO da Afganistan’da durumun kötüleşmesinden endişe duyduğunu belirterek Taliban’a şiddete son vermesi çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban’la Afganistan’daki durumu görüşmek için Katar’ın başkenti Doha’ya gitti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Halilzad’ın görüşmede Talibana askeri operasyonlarına son vermesi ve siyasi çözüm için müzakerelere başlaması için baskı yapacağı belirtildi. Üç gün sürmesi planlanan görüşmelere Taliban ve ABD temsilcilerinin yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası organizasyonların temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Halilzad’ın ABD askerlerinin çekilme yöntemleriyle ilgili olarak da Taliban’la pazarlık yapacağı belirtildi.