"talih kuşu vatandaşın değil, haramilerin başına kondu”

29 Ocak 2021 Cuma, 11:39

CHP'li Kamil Okyay Sındır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Varlık Fonu'nun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporu görüşmelerinde iktirada eleştirilerde bulundu. Şans oyunlarında düşen kamu payını eleştiren Sındır, “Şans oyunlarında 2019'da 1 milyar 503 milyon hasılat, 734 milyon toplam kamu payı ve 900 milyon ikramiye ödendiğini görüyoruz.

2020 yılında Türkiye Varlık Fonu döneminde 2 milyar 985 milyon hasılat yapılmış, 1 milyar 78 milyon toplam kamu payı ve 1 milyar 347 milyon ödenen ikramiye olmuş. Kamu payı 734'ten 1.078'e çıkmış ancak kamu payının hasılat içerisindeki oranı yüzde 48.8'den yüzde 36'ya düşmüş. Yani kamu payında ciddi bir düşüş var. Yine ödenen ikramiyeye baktığınızda hasılat içerisindeki payı 2019 yılında yüzde 59.9 iken bu rakam, 2020'de yüzde 45'e düşmüş. Yani ikramiye ödemesinde de yaklaşık 15 puanlık bir azalma var. Maddi ve cari olarak bir artış söz konusu olabilir ama oransal açıdan karşılaştırmalı baktığımızda hem kamu hem de ikramiye payında düşüş var" dedi.

"ŞANS OYUNLARINDA ŞANS KALMADI, OYUNA DEVAM!"

CHP'li Kamil Okyay Sındır şöyle devam etti: "

Özelleştirilmesi sonrasında hasılatta yüzde 100’e yakın bir artış görülürken, toplam kamu payı sadece yüzde 47 artmış, ödenen ikramiyedeki artış oranı ise ancak yüzde 50’de kalmış. Şimdi Şans oyunları ileriye gitti diyebilir miyiz? Şans oyunlarında şanssızlık artmış. Şans oyunlarında yapılan değişiklikler vatandaşın lehine olmadı, devredilen şirketlere yaradı. Devrin yapıldığı andan itibaren vatandaşlarımızın kazandığı ikramiyelere ilave vergi geldi.

Şans oyunlarına zamlar ve değişiklikler yapıldı. Vatandaşlarımızın bazı oyunları kazanma ihtimali 44 kat azaldı. Bayilerin kar marjları da yarı yarıya düşürüldü. Şans oyunlarına Türkiye Varlık Fonu’nun eli değdi, talih kuşu yılbaşında vatandaşın değil haramilerin başına kondu. Ne oynayan vatandaşın ne de oynatan esnafın yüzü güldü. Şans oyunlarında şans kalmadı oyuna devam."

"talih kuşu vatandaşın değil, haramilerin başına kondu”