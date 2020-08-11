Talisca'nın menajerinden Beşiktaş'a şok!

Açıklamada şöyle denildi: "Futbolcu Anderson Talisca'nın menajeri B&C Consultoria Şirketi tarafından şirket aleyhine CAS 2020/O/7200 nezdinde dava açıldığı bildirilmiştir. Menajerlik şirketi tarafından 402.000 Euro menajerlik ücretinin İsviçre'de uygulanan faiz ile (yıllık %5) ödenmesi talep edilmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."