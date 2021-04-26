Tam kapanma futbolu vuracak mı?
Bakanlar Kurulu'nun ülke genelinde aldığı tam kapanma kararı Süper Lig başta olmak üzere futbol takımlarını etkileyecek mi? TFF'den yanıt geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında
Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya
geçildiğini açıklarken gözler Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig maçlarına çevrildi. Ayrıca Antalya'da devam eden Kadınlar Lİgi finalleri kapanma kararından etkilecek mi?
Bu soruları henüz resmi yanıt gelmezken TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirttiler. İstisnai durum içinde değerlendirelecek maçlarda minimum sayıda görevlinin olması ise TFF'den özel olarak istenecek. Takımların konaklayacağı oteller ise kapanmadan muaf tutulacak.
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