Tam kapanma futbolu vuracak mı?

26 Nisan 2021 Pazartesi, 21:18

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildiğini açıklarken gözler Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig maçlarına çevrildi. Ayrıca Antalya'da devam eden Kadınlar Lİgi finalleri kapanma kararından etkilecek mi?

Bu soruları henüz resmi yanıt gelmezken TFF'ye yakın kaynaklar, maçların asgari kadro ile oynanacağını belirttiler. İstisnai durum içinde değerlendirelecek maçlarda minimum sayıda görevlinin olması ise TFF'den özel olarak istenecek. Takımların konaklayacağı oteller ise kapanmadan muaf tutulacak.