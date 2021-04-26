'Tam kapanma'da marketler ne zaman açık olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tam kapanma' kararlarını açıkladı. Yeni kararlar marketlerin çalışma düzenine de değişiklikler getiriyor.
Gözleri çevrildiği kabine toplantısından yeni yasak kararları çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıkladığı kararlar arasında, marketlerin çalışma günlerine ilişkin düzenleme de bulunuyor. Kabine sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, zincir marketlerin pazar günleri çalışamayacağını söyledi.
Erdoğan, "Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
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