'Tam kapanma' göçü: Yazlıkların yüzde 90'ı doldu, nüfus yüzde 50 arttı

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:50

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 günlük tam kapanma süreci öncesinde bir mesaj yayımladı. Özellikle tam kapanma sürecini Aydın'da geçirmek isteyen vatandaşlara seslenen Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte de 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğinin söyledi.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki yazlıkların yüzde 90'ının dolduğunu ifade eden Çerçioğlu, "Bu süreci Aydın’da, özellikle de Kuşadası ve Didim’de geçirmek için gelen vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. İkinci konutlarımızın yüzde 90'ına yakını doldu. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen vatandaşlarımızla birlikte il nüfusumuz yüzde 50'ye yakın arttı. Bu süreci sağlıklı olarak atlatabilmemiz için hepimizin kurallara harfiyen riayet etmesi büyük önem arz ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kapanma süreci boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz ve tüm imkânlarımızla emrinizde olacağız." dedi.