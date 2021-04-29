'Tam kapanma' göçü: Yazlıkların yüzde 90'ı doldu, nüfus yüzde 50 arttı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen vatandaşlarımızla birlikte il nüfusumuz yüzde 50'ye yakın arttı" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 günlük tam kapanma süreci öncesinde bir mesaj yayımladı. Özellikle tam kapanma sürecini Aydın'da geçirmek isteyen vatandaşlara seslenen Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte de 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğinin söyledi.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki yazlıkların yüzde 90'ının dolduğunu ifade eden Çerçioğlu, "Bu süreci Aydın’da, özellikle de Kuşadası ve Didim’de geçirmek için gelen vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. İkinci konutlarımızın yüzde 90'ına yakını doldu. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen vatandaşlarımızla birlikte il nüfusumuz yüzde 50'ye yakın arttı. Bu süreci sağlıklı olarak atlatabilmemiz için hepimizin kurallara harfiyen riayet etmesi büyük önem arz ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kapanma süreci boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz ve tüm imkânlarımızla emrinizde olacağız." dedi.
Video Haberler
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
- İkizdere'deki direnişe CHP'li vekillerden destek
- FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi!
- Sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak
En Çok Okunan Haberler
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri