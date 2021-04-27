'Tam kapanma' kararının ardından konuştu: Ayakta kalma şansımız yok

27 Nisan 2021 Salı, 11:47

Koronavirüs vakalarının zirveye yükselmesiyle birlikte, Türkiye alınan yeni kararlar gereği perşembe günü itibariyle 17 Mayıs tarihine kadar 'tam kapanma'ya geçiyor. Alınan kararlarla ilgili olarak, Saray'da düzenlenen kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma kararının açıklamasının ardından konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektörün paket servis ile ayakta kalma şansının olmadığını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuk olan Başkan Demirer, "Paket servis işimizin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Restoranların paket servis ile ayakta durup kirasını karşılama şansı yok" ifadelerini kullandı.

Demirer, restoranların paket servis ile kirasını karşılama şansı olmadığını, yapılandırılmış vergi borçları ve kredilerin 6 ay ertelenmesi gerektiğini belirtti.