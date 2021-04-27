Tam kapanma genelgesinde site yöneticileri detayı

27 Nisan 2021 Salı, 10:59

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine tam kapanma tedbirleri konulu gönderilen genelgede, tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verildiği belirtildi.

UYARILMALARI SAĞLANACAK



Tedbirlerin konut sitelerinde uygulanmasının yönetici sorumluluğunda olduğu aktarılan genelgede, "Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

HERKESÇE YAPILMASI İSTENDİ



Yurttaşların virüsle mücadelede" tam kapanma" gibi "tam fedakarlığın da" herkesçe yapılmasını isteyerek, kural ihlalini farklılık sayanların, bu davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini, toplumun her bireyinin kurallara uyması halinde herhangi bir kişinin uyarısına dahi gerek kalmayacağını dile getirdi.