‘Tam kapanma’ yarın bitiyor... Esnaf ise belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi

16 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

İktidarın adına “tam kapanma” dediği ve 29 Nisan’da başlayan süreç, yarın sabah saat 05.00’te sona eriyor. Bu süreçten en çok etkilenen kesimlerden biri olan esnaf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kontrollü normalleşme takvimini” tanımı nedeniyle yeni dönemin nasıl olacağını büyük bir belirsizlik ve merak içinde bekliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) da bu konuda harekete geçerek yeni çalışma düzeniyle ilgili genelgenin bir an önce yayımlanmasını isterken yeni süreçle ilgili dikkat çekici talepler de ortaya koydu. Gelinen noktada TESK’in iki ana talebi var. Birincisi bir daha “kapanma” istemiyorlar. “Kapanmadan bıktık” vurgusu yapıyorlar.

Eğer kapanma olacaksa da esnafın uğrayacağı zararın mutlaka devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar. Kapalı işyerlerinden beyanname istendiğine dikkat çekiyorlar. İkincisi de borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destek talep ediyorlar. Esnafın aldığı borcu ödeyemediğine vurgu yapılıyor. Ertelemelerin de “faizli” olduğuna işaret eden TESK, esnaf para kazanamadığı için bunun bir anlamı olmadığını belirtiyor.

TEDARİK İÇİN ÖNEMLİ

TESK, SSK prim borçları sorununun da çözülmesini istiyor. Örneğin emeklilik primi alınacaksa sağlık priminin alınmaması isteniyor. Bilim Kurulu’ndan gelecek raporlar doğrultusunda hangi sektörlerin açılacağının belli olacağını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bunun bugün netleşmesini beklediklerini anlattı. Palandöken, yarınki kabinenin ardından açıklama olabileceğini de belirterek Cumhurbaşkanı’nın esnafın zor durumda olduğunu bildiğini söyledi. Muhalefetin de esnafa destek verdiğini kaydeden Palandöken, “Yeniden kapanma istemiyoruz. Esnafın dayanacak gücü yok” dedi.

Salgın başladığından bu yana 14-15 aydır esnaf ve sanatkârın siftahsız dükkân kapattığını ya da kapalı oldukları için hiçbir iş yapmadan biriken borçlarını ödeyemediklerini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

“Artık pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli, çalışma şekli ve şartları belirlenmeli. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmeli. Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf, ayakta kalmaya ve yaşam mücadelesi vermeye çalışırken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı.”