Aylardır dükkanı kapalı Eskişehirli esnaftan iktidara çağrı

14 Mayıs 2021 Cuma, 23:49

Pandemi önlemleri kapsamında aylardır dükkanı kapalı olan esnaf bayrama buruk girdi. Eskişehir’de salgında aylardır iş yapamadığı için iflas eden lokanta işletmecisi Zeliha Bağcı, “İş yapamadım, iflas ettim. Kiramı veremiyorum. İş bulamıyorum. Muhtaç bir durumdayım” dedi. Kahvene işletmecisi Çiğdem Babacan da kapalı dükkanlarından vergi alınmasına isyan ederken, “Dükkanlarımız kapalı ama vergi ödemelerimiz devam ediyor. Verilen destekler kira bedelimizi bile karşılamıyor. Eve kapanıyoruz ama kapanabilmemiz için desteklerin tam olması lazım ki evde oturalım” dedi. 20 yıllık garson Şükrü Köşkür ise, “En zor zamanlarımız yaşıyoruz. Binlerce arkadaşımız işsiz kaldı” dedi.

Eskişehir’de kapanmadan etkilenen farklı sektörlerdeki işletme sahipleri ile bu işletmelerde çalışanları ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, esnafın helallik değil, destek istediğini söylerken, “Sadece Eskişehir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında on binlerce işletme sahibi, esnaf ve buralarda çalışan milyonlarca emekçimiz bayrama buruk girdi. Pandemiden, kapanmadan etkilenen esnafımızın kayıpları bir an önce karşılanmalı, esnafa ve emekçilerimize tam destek verilmeli” dedi.

“İFLAS ETTİM, MUHTAÇ DURUMDAYIM”

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de pandemi önlemleri kapsamında dükkanları kapatılan ve iş yapamayan çeşitli sektörlerdeki esnafı ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını dinledi. Pandemi önlemleri kapsamında iş yapamayan kimi esnaf dükkanını kapatmak zorunda kaldığını söylerken, kimi de devlet desteği alamamaktan dert yandı. Salgında getirilen kısıtlamalar sonrasında iş yapamadığını ve iflas ettiğini söyleyen lokanta işletmecisi Zeliha Bağcı, “İşlerim güzeldi. Ancak pandemi geldi, iş yapamadım. İflas ettim, dükkanımı kapatmak zorunda kaldım. Devlet destek çıkmadı. Yalnız bir kadınım, hiçbir destek alamıyorum. Kiramı veremiyorum. İş bulamıyorum. Muhtaç bir durumdayım. Borçlarımı ödeyemedim aylık bin 500 lira kredim var, onu da ödeyemiyorum. Evimin kirasını bile veremiyorum. Apartman sakinlerimiz sağ olsun, onlar yardımcı oluyor” dedi.

“DESTEKLER KİRAYI BİLE KARŞILAMIYOR”

Eskişehir’de 12 yıldır kahvehane işleten Çiğdem Babacan, dükkanları kapalı olduğu halde kendilerinden vergi ödemelerinin alınmasından dert yandı. Babacan, “Bizi en çok zorlayan, dükkanlarımız kapalı olduğu halde stopaj adı altında bir takım ödemeler alınması. Düşünün dükkan kapalı ama verginiz devam ediyor. Stopajınız devam ediyor, bağ-kur ödemeleriniz devam ediyor ama dükkanınız kapalı. Verilen destek kira bedelimizi bile karşılamıyor. Eve kapanıyoruz ama kapanabilmemiz için desteklerin tam olması lazım ki evde oturalım. Bu şekilde giderse esnaflar çok zor durumda olurlar” diye konuştu.

“750 LİRA İLE, BİN LİRA İLE NASIL GEÇİNECEĞİZ?”

Pandemi öncesinde yasaklar başlamadan işletmesindeki çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldığını dile getiren Babacan şöyle konuştu:

“Pandemide yasaklar getirilmeden önce yanımda çalıştırdığım personelimi çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü bu insanın ne sigortasını yatırabilirdim, ne de bakabilirdim. 750 lira ile, bin lira ile nasıl geçineceksiniz? Evde kapandık ama komşuların yardımıyla. Birisi elektrik faturamızı ödedi, kimi su faturamızı ödedi. Komşularımız bize destek oldular. Kapalı olduğumuz için çok mağdur olduk. Yakın zamanda İzmir’de iki kahveci yokluktan dolayı intihar etti. Arkadaşlarımız dayanamadı. Başka bir esnafımız ‘yeter artık’ dedi, semaverini yola fırlattı. İnsanlar psikolojik olarak çok zor durumda. Bu hafta içinde de açılacağımızı düşünmüyoruz. Açsalar bile bizim banka borçlarımız var, çekilen kredilerimizi ödeyemiyoruz. Bankalar, biriken borçlar tepemize binecek. 3 bankaya borcum var. Her Allah’ın günü arıyorlar ‘ne zaman ödeyeceksiniz’ diye. En azından bir yıl bizim banka borçlarımız ertelensin ki, kendimizi toparlayalım. Stopajlarımızın da ertelenmesi lazım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.”

“ARKADAŞLARIM İŞSİZ KALDI”

Eskişehir’de 20 yıldır restoran ve kafelerde garsonluk yaptığını söyleyen Şükrü Köşkür de, “Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. En zor zamanlarını yaşıyor şu aralar bu sektör. Salgından en büyük darbeyi lokanta sektörü aldı belki de. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyoruz ama bu yeterli değil. Yararlanamayan arkadaşlarımız da var. Binlerce arkadaşımız işsiz kaldı bu süreçte. Elektrik, doğalgaz faturalarımız var. Devletten destek bekliyoruz” dedi.

ÇAKIRÖZER: DESTEK AÇIKLANMALI, BORÇLAR ERTELENMELİ

Ziyaretleri sonrasında iktidara çağrıda bulunan CHP’li Çakırözer, “Pandemi döneminde Türkiye’de on binlerce kafe, lokanta, kahvehane kapalı kaldı. Bu mekanların işletmecileri, buralarda çalışanlar aylardır işsiz. Bunlardan bazıları iflas etti, kapanmak zorunda kaldı. Çalışanlar işsiz kaldı. Devletin mutlaka kapanan esnafa destek olması şart. Kapanma, önlemler sağlık için gerekli ama iş, aş, destek de gerekli. Esnafımızın kayıplarının telafisi için başta kira, elektrik, doğalgaz desteği, borçların faizsiz en az bir yıl ertelenmesi gibi her türlü desteğin bir an önce açıklaması lazım” dedi.