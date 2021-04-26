Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam kapanma sonrası uzaktan eğitim kararı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.
Basın Açıklaması??— MEB (@tcmeb) April 26, 2021
Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.
Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren başlayacaktır. pic.twitter.com/YCL2plhBQM
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