Tam kapanmanın ardından İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
Ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar süren 17 günlük tam kapanma uygulaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Haftanın ilk iş gününde özel araçlarını tercih eden yurttaşların yoğunluğunun yanı sıra tam kapanma sürecini, şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculukları da eklenince kentin ana arter ve caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40’da itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.
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