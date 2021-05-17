'Tam kapanma'nın ardından Taksim'de yoğunluk
Tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Taksim’de dikkat çeken yoğunluk oluştu.
Türkiye genelinde korona virüs vaka sayılarının artmasıyla beraber 17 günlük tam kapanma süreci yaşanmıştı. Bugün itibariyle tam kapanmadan kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlaması da hafta içi belli saatlerde yeniden kaldırıldı. 17 gündür sadece turistlerin ziyaret edebildiği Taksim’de ise dikkat çeken yoğunluk oluştu. Havanın da ısınmasıyla birlikte yabancı turistlerin yanında vatandaşlar da Taksim ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.
Öte yandan, tam kapanma sonrası Taksim’de bulunan esnaf da yeniden iş başı yaptı. İstiklal Caddesi’ne giriş çıkışlarda uygulanan kontrollerin devam ettiği de kameralara yansıdı.
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