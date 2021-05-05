05 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:36

Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin açılışı ertelendi.

Ramazanın son cuması olan 7 Mayıs günü açılması planlanan caminin açılışı, koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihe ertelendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, A Haber'de yayınlanan "Sahur Vakti" programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taksim Camisi'nin ramazandan sonra çok gecikmeden açılacağını" söyledi.

Açılışıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camii, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.



