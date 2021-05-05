Taksim Camii'nin açılışı ertelendi
Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin açılışı ertelendi.
Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin açılışı ertelendi.
Ramazanın son cuması olan 7 Mayıs günü açılması planlanan caminin açılışı, koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihe ertelendi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, A Haber'de yayınlanan "Sahur Vakti" programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taksim Camisi'nin ramazandan sonra çok gecikmeden açılacağını" söyledi.
Açılışıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camii, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.
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