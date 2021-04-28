Tam kapanmayı sorduğumuz yurttaş ateş püskürdü: Devlet kimseye ekmek vermiyor I SOKAK RÖPORTAJI
Cumhuriyet TV, artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan 'tam kapanma' kararını yurttaşlara sordu.
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