Tanrıkulu: Eylemlere müdahale için canlı yayın aracı mı alındı?

16 Mayıs 2021 Pazar, 14:08

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olayları izlemek için canlı yayın aracı olduğu iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

CHP'li Tanrıkulu, “Canlı yayın araçlarından 3’e yakın bulunduğu ve bir aracın Cumhurbaşkanının yakınında bekletildiği iddiaları doğru mudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu şu sorulara yanıt istedi:

“-Emniyet Genel Müdürlüğünün toplumsal olayları canlı olarak emniyet müdürlerine izleterek anında müdahalede bulunulması talimatını vermek için canlı yayın aracı aldığı ve bir araca 3 milyon lira verdiği iddiaları doğru mudur?

-Canlı yayın araçlarından 3’e yakın bulunduğu ve bir aracın Cumhurbaşkanının yakınında bekletildiği iddiaları doğru mudur?

-Emniyetin canlı yayın aracı aldığı iddiaları doğru mudur? İddia doğru ise, alımlar hangi iller için yapılmıştır?

-Anılan tüm iddialar doğru ise, emniyet canlı yayın aracı için toplam ne kadar ödeme yapmıştır?

-Anılan tüm iddialar doğru ise, toplam kaç canlı yayın aracı bulunmaktadır ve bu araçların alınmasının gerekçesi nedir?”