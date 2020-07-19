Tanrıkulu’ndan kızılay soru önergesi
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, Kızılay Kurumsal Gelişim Direktörü’nün 16 bin 750 TL maaş aldığı, eşinin kurulda Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandığı ve 14 bin 484 lira maaş aldığı iddialarını gündeme getirmiş ve “Doğru mudur? Doğruysa, atanan kişinin liyakat durumu nedir?” sorularını yöneltmişti.
Tanrıkulu ayrıca, Kızılay’ın 2010 ile 2020 yılları arasında topladığı kan bağışı ve Kızılay’da görev alan bazı akademisyenlerin çift maaş alıp almadıklarının da bilgisini istemişti.
Tanrıkulu’nun sorularına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Ancak Soylu yöneltilen birçok soruyu görmezden gelerek “Türkiye Kızılay Derneği, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri ile tüzüğüne göre faaliyet gösteren özel hukuk tüzelkişiliği olan bir dernektir. Derneğin kararları tüzüğüne göre yetkili olan kurullarınca alınıp uygulanmaktadır” yanıtını verdi.
Soylu, daha önce de Tanrıkulu’nun “Kızılay’ın Techno Health-Tenay Elektronik ve Medikal Şirketi’ne 120 milyon Euro’luk ihale verdiği iddiaları doğru mudur” sorusuna da birebir aynı yanıtı vermişti.
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