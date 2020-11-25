25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:49

Afrika edebiyatının önde gelen isimlerinden Chinua Achebe’nin romanı Tanrının Oku, kolonileştirmenin vahşeti üzerine bir kült yapıt.

1920’lerde İngiliz sömürgesi altında olan Nijerya’da geçen Tanrının Oku, Igbo halkının yaşadığı Umuaro’nun altı köyünün en yüksek mevkiye sahip rahibi Ezeulu'nun hikâyesi.

Geniş bir ailesi olan Ezeulu, oğullarından birisini “gözü ve kulağı” olması, beyaz adamın dininde olan gelişmelerden haberdar olması için yerel Hıristiyan kilisesine gönderir. İngiliz sömürgeciler Nijerya’nın kültürünü değiştirmeye devam ederken, Ezeulu, köylerin geleneksel yaşam tarzını ve ruhani hayatını korumaya çabalamaktadır.

Erdemleriyle beyaz adam dahil olmak üzere herkes tarafından saygı gösterilen Ezeulu'nun gururu zaman zaman yanlış kararlar almasına, halkın ona olan inancını zaman içinde kaybetmesine neden olur.

Tanrının Oku / Chinua Achebe / Çeviren: Nazan Arıbaş Erbil / İthaki Yayınları / 288 s.