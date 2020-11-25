'Tanrının Oku'
Afrika edebiyatının önde gelen isimlerinden Chinua Achebe’nin 1920’lerde İngiliz sömürgesi altında olan Nijerya’da geçen romanı Tanrının Oku, kolonileştirmenin vahşeti üzerine bir kült yapıt. Igbo halkının yaşadığı Umuaro’nun altı köyünün en yüksek mevkiye sahip rahibi Ezeulu'nun hikâyesi.
Afrika edebiyatının önde gelen isimlerinden Chinua Achebe’nin romanı Tanrının Oku, kolonileştirmenin vahşeti üzerine bir kült yapıt.
1920’lerde İngiliz sömürgesi altında olan Nijerya’da geçen Tanrının Oku, Igbo halkının yaşadığı Umuaro’nun altı köyünün en yüksek mevkiye sahip rahibi Ezeulu'nun hikâyesi.
Geniş bir ailesi olan Ezeulu, oğullarından birisini “gözü ve kulağı” olması, beyaz adamın dininde olan gelişmelerden haberdar olması için yerel Hıristiyan kilisesine gönderir. İngiliz sömürgeciler Nijerya’nın kültürünü değiştirmeye devam ederken, Ezeulu, köylerin geleneksel yaşam tarzını ve ruhani hayatını korumaya çabalamaktadır.
Erdemleriyle beyaz adam dahil olmak üzere herkes tarafından saygı gösterilen Ezeulu'nun gururu zaman zaman yanlış kararlar almasına, halkın ona olan inancını zaman içinde kaybetmesine neden olur.
Tanrının Oku / Chinua Achebe / Çeviren: Nazan Arıbaş Erbil / İthaki Yayınları / 288 s.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
Video Haberler
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'