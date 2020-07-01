TAPA 2020 Rezidans Sanatçıları belli oldu

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:53

Bu yıl 13 Temmuz - 26 Ağustos arasında gerçekleşecek program için TAPA geçtiğimiz Mart ayında Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak yayınladıkları açık çağrıyla Göç/ Mültecilik, Kadın, LGBTI+, Sakatlık/ Beden, Türcülük/ Ekoloji başlıklarında çalışan sanatçıları programa başvurmak üzere davet etmişti.

Erinç Seymen, Kevser Güler, Kültigin Kaan Akbulut ve Tuba Kocakaya’nın oluşturduğu jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen başvurular arasından seçilen 10 sanatçı belirlendi. Enstalasyon, fotoğraf, performans, resim, ses enstalasyonu ve video dahil olmak üzere farklı disiplin ve konular üzerine çalışmalar yapan Asya Leman, Berfin Alyeşil, Cansu Yıldıran, Emre Özfetiş (e.x.e.e.e.a.a.), Eşref Yıldırım, İbrahim Alam, Kadir Kayserilioğlu, Kristina Golubkova, Özge Özgün ve Yağız Gülseven’den oluşan TAPA 2020 Sanatçıları 45 gün boyunca Marmara Bölgesi’nde kent karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir alanda birlikte yaşayacak ve üretimlerine kolektif olarak devam edecek.

Doğa ve canlılara saygı prensibinin altını çizen program sürecinde katılımcılar, ortak yerleşim ve üretim alanlarında vakit geçirecekler. TAPA tarafından tedarik edilecek vegan ürünler ile ortak mutfak alanında ihtiyaçlarını karşılayacak olan katılımcılar, kolektif üretim şeklini programın her alanında deneyimleme şansına sahip olacaklar.



SERGİ VE ATÖLYELER



Tüm konaklama, beslenme ve üretim sürecindeki materyal masraflarının TAPA tarafından karşılandığı programda, sanatçıların rezidans sırasında ve sonrasında üretecekleri işlerin yer alacağı serginin küratörlüğünü üstlenmeleri ve aynı zamanda kavramsal metnini oluşturmaları bekleniyor.



Rezidans boyunca üç ana hedef altında çeşitli atölyeler düzenlenecek. Kendi özgün yollarıyla etkili bir iletişim ve etkileşim kurmaları; herkes için güvenli bir alanın inşa edilmesi için şiddetsiz iletişim oryantasyonu ve nefes - yoga atölyeleri gibi çalışmalarla süreç başlayacak. Sanatçıların sanat kariyerlerine yardımcı olacağı düşünülen sanat alanı aktörleri, sanatçı hakları ve sözleşmeleri, sanatta ifade özgürlüğü gibi konularını işleyen çeşitli atölyeler yer alacak. Sanatçıların açık çağrıda da belirtilen 5 başlıkta aktivizm yönünden güçlenmelerini hedefleyen atölyeler düzenlenecek. Ayrıca isteyen sanatçılar kendileri de atölye planlayabilecekler.

KİŞİSEL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM İÇİN ALAN AÇMAK



Adında da belirtildiği üzere TAPA’nın birincil hedefi belirlenen başlıklarda çalışan sanatçıların bir arada yaşama, çalışma ve üretme pratiklerini deneyimleyerek öncelikle kişisel, ikincil olaraksa toplumsal bir dönüşüme alan tanımaktır.





