Tapu Müdürlüğünce yaklaşık 5 milyon liralık sahtecilik önlendi

29 Ocak 2021 Cuma, 15:34

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alanya Tapu Müdürlüğü yetki sınırlarında bulunan, mülkiyeti yabancı uyruklu kişiye ait 3 taşınmazın satışı için 18 Ocak'ta Karaköprü Tapu Müdürlüğüne başvuruldu.

Tapu Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemede satış işlemleri için sahte kimlikle düzenlenen vekaletname kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Ocak'ta sahtecilik girişiminde bulunan kişiler suçüstü yakalandı.

Sahteciliğe teşebbüs edenler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.