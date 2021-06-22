Taraftar ayağa kalktı: "Sergen Yalçın bizi bırakma!"
Yorumcu Rıdvan Dilmen'in, "Sergen Yalçın bıraktı" haberi sonrası Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanma kararı aldı.
Beşiktaş taraftarları bugün saat 12.00'de Sergen Yalçın'ın evinin önüne giderek, göreve devam etmesini isteyecek.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'ın devam etmeyeceğini ve 1 yıl takım çalıştırmayacağını, kendisine dayanarak duyurdu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Siyah-beyazlı camiada büyük isyana neden olan bu gelişmeden sonra taraftar sosyal medya üzerinden organize oldu ve Yalçın'ın evinin önüne gitmeyi kararlaştırdı.
Sergen Yalçın 2 kupayla kapattığı sezonda yaptığı açıklamalarda, "Benim arkamda sadece taraftar var" demişti.
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