Tarih belli oldu: Emekli maaşları ve emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesinde; emekli yurttaşlar, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.
Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı öncesinde beklediği emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri ve emekliye zam farkı ödemeleri başladı. 12 Temmuz Pazartesi günü başlayan emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Bağ-Kur ve SGK emeklileri, emekli maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebilecek. Belirlenen tarihlere göre SGK emeklilerine, maaş ödemeleri şu günlerde yapılıyor:
- 9 olanlar her ayın 17’sinde,
- 7 olanlara her ayın 18’inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20’sinde,
- 1 olanlara her ayın 21’inde,
- 8 olanlara her ayın 22’sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24’ünde,
- 2 olanları her ayın 25’inde,
- 0 olanlara her ayın 26’sında ödeme alırlar.
Bağ-Kur emeklileri ise şu tarihlerde tahsis numarasına göre emekli maaşlarını şu tarihlerde alıyor:
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
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