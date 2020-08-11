Tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi koruma altına alınmalı
İstanbul Saraçhane’deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi’nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor.
Ayasofya’nın inşasından önce İstanbul’un en büyük bazilikalarından biri olan Aziz Polieuktos Kilisesi, Fatih Saraçhane’de İBB binasının hemen karşısında bulunuyor.
524-527 yılları arasında Romalı asker Polieuktos’un adına yaptırıldığı bilinen tarihi kilisenin günümüze yalnızca kalıntıları ulaştı.
Tarihi kilisenin kalıntılarının çevresi tel örgülerle çevrilse de bazı teller kesilmiş vaziyette. Ayrıca kalıntılara giden kapıdaki kilit açık şekilde duruyor. Bu nedenle tarihi yapıya verilen zarar her geçen gün artıyor. Bazı kişilerin kalıntıların arasına kurdukları derme çatma çadırlarda kaldığı görülürken, kilise kalıntıları çöplerle dolmuş durumda.
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