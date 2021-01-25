Tarihi camide restorasyon faciası: Sabah Gazetesi, İBB'yi suçlayan haberini silmek zorunda kaldı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 11:47

Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi, Minare Sokak'ta bulunan Kısıklı Abdullah Ağa Camii, Bostancıbaşı Abdullah Ağa tarafından yaptırıldı. Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen cami, 1892 yılındaki depremde büyük bir tahribata uğradı. 1927'de yeniden inşa edilen camide, 2014 yılında ise restorasyon çalışmaları başladı. Tek minareli ve iki şerefeli, duvarları kagir ve çatısı ahşap olan caminin açılışı, çalışmaların bitmesinin ardından 2016 yılında yapıldı. Caminin minaresinin altında bulunan ve 1762 yılında çizilen güneş saatine 'badana' yapıldı.

Akademisyen, Tarihçi ve Teolog Dr. Fatih Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan nereye boya badana yaptığına dikkat etmeli ya da başında bir uzman olup ona yol göstermeli. Cahilce bir müdahale. Yakından ve dikkatle bakarsanız bunun bir güneş saati olduğunu görebilir, Osmanlı Türkçesi biliyorsanız ve konuya aşinaysanız okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz" ifadelerine yer vererek duruma tepki gösterdi.

"MAALESEF YİNE BİR RESTORASYON FACİASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz ise "Maalesef ki yine İstanbul için klasik hale gelen bir restorasyon faciası ile burada karşı karşıyayız. Kısıklı Abdullah Ağa Camii'nde, ya da Cağaloğlu'ndaki sübyan mektebinde yaşanan konu bizim restorasyon yapmayı tam olarak bilmediğimizi gösteriyor. Çünkü tarihi eseri koruma bilincinde olmayan restoratör, mimar ya da işçilerin elinden çıkan bu tip işler, tarihi kıymetlere geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakıyor. Çok iyi teknolojiye sahip olabilirsiniz, bu işi çok iyi bilen ekiplere sahip olabilirsiniz. Fakat eğer tarihi eserin aslında neyi barındırdığı, duvarında ne olduğu, o duvardaki güneş saatinin nasıl çalıştığını bilmeyen mimarlar, işçiler, mühendisler ile çalışıyorsanız ortaya çıkan sonuç maalesef Kısıklı'daki Abdullah Ağa Camii'nin üzerine badana yapılması ya da Cağaloğlu'ndaki sübyan mektebinin kıpkırmızı bir yağlı boya ile boyanmasına neden oluyor" dedi.

İktidara yakın Sabah Gazetesi ise haberi "İBB'den bir skandal daha! Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatini boyadılar" başlığıyla duyurdu. Gazete, daha sonra bu paylaşımını sildi.

"DOĞRUSUNU VERİRSİNİZ HERHALDE"

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından gazetenin sildiği haberin görselini paylaşarak "Tweeti sildiğinize göre haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde." ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK VAKIFLAR VE DİYANET'İN

Sabah gazetesinin tahribatı konu edinen haberinde İBB’yi hedef göstermesine tepki gösteren Ongun, söz konusu yapının, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyet ve sorumluluğunda olduğuna dikkati çekti. Ongun, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uhdesinde” dedi.

Öte yandan Ongun, “Geçmiş dönemlerde yapılmış olan bu tahribata İBB olarak müdahil olup, restore etme talebimizi ilettik” ifadesini kullandı.







