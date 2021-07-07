Tarihi Cebeci İnönü Stadı'nda yıkıma başlandı
Ankara'da bulunan tarihi Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımına başlandı.
Başkent'te 1697 yılında inşa edilen Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Hacettepe ve Ankara Demirspor gibi pek çok kulübün maçlarına ev sahipliği yapan 37 bin kişilik kapasiteye sahip, Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımı için Çankaya Belediyesi'nce yıkım ruhsatı verildi.
Daha önce de Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca tamamen çürüdüğü ve 'maç oynamaya elverişli değil' kararı verilen stadın yıkımına bugün iş makineleriyle başlandı.
CEBECİ ÇAYIRI- HAMİT'İN TARLASI
Cebeci İnönü Stadı'nın üzerine inşa edildiği arsa, Ankaralıların 100 yılı aşkın süredir spor faaliyetlerinde kullandığı bir alan. Stat yapılmadan önceki yıllarda Cebeci Çayırı ve Hamit'in Tarlası olarak bilinen alanda, 1920'li yıllarda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Hacettepe ve Ankara Demirspor gibi pek çok Ankara kulübü maçlarını yaptı.
Temeli 20 Mayıs 1963 tarihinde dönemin Ankara Valisi Enver Kuray tarafından atılan Cebeci İnönü Stadı, en son Hacettepe ve Ankara Demirspor'un lig maçlarına ev sahipliği yaptı. Statta oynanan son müsabaka ise 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki maç oldu. Yapılan imar değişikliğiyle yıkımına başlanan stadın yerine millet bahçesi ve cami inşa edilecek.
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