Fenerbahçe'de yeni sezon formaları 9 Temmuz'da tanıtılacak
Fenerbahçe, futbol takımının forma sponsorluğu için anlaşmaya varılan Puma ile 9 Temmuz’da sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay forma sponsorluğu için anlaşmaya varılan Puma ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.
9 Temmuz Cuma günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek imza törenine Ali Koç ve Burak Kızılhan’la birlikte PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılacağı ifade edildi.
YENİ SEZON FORMALARI TANITILACAK
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, imza töreninde yeni sezon formalarının da tanıtılacağı, Ali Koç ve Taner Seyis tarafından imzalanan formaların açık artırmayla satışa çıkartılacağı kaydedildi.
Video Haberler
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- 'Neden teslim olduğunu' böyle açıkladı
- 'İşte Cumhurbaşkanımız' sözüne yanıt