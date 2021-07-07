Fenerbahçe'de yeni sezon formaları 9 Temmuz'da tanıtılacak

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:42

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay forma sponsorluğu için anlaşmaya varılan Puma ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

9 Temmuz Cuma günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek imza törenine Ali Koç ve Burak Kızılhan’la birlikte PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılacağı ifade edildi.

YENİ SEZON FORMALARI TANITILACAK

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, imza töreninde yeni sezon formalarının da tanıtılacağı, Ali Koç ve Taner Seyis tarafından imzalanan formaların açık artırmayla satışa çıkartılacağı kaydedildi.