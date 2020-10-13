Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir'i aydınlatmaya devam ediyor

13 Ekim 2020 Salı, 09:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs’ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda açtığı "Gençlik Yerleşkesi"ne yoğun ilgi sürüyor. Mayıs-Eylül ayları arasında 11 farklı branşta düzenlenen kişisel gelişim seminerleri, kurs ve atölye çalışmalarıyla sosyal sorumluluk projelerine yaklaşık bin 500 genç katıldı. İngilizce, İspanyolca ve Rusça dil kurslarına talep ise artıyor. Ekim ayında da yeni seminerler ve kurslar gençlerle buluşacak. Kayıtlar gencizmir.com dijital gençlik platformu üzerinden yapılıyor.

'AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gençlik Yerleşkesi’nin kentin gençlerini hayata hazırlamak adına çok önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, “Bu yerleşkeyi açarken Havagazı Fabrikası’nda üretilen elektriğin eskiden İzmir’i aydınlattığını, bundan sonra ise burada yetişen gençler aracılığıyla Türkiye’yi aydınlatacağını söylemiştim. O günden bu güne İzmirli gençlere olan inancım daha da pekişti. Bu merkez pandemi koşullarına rağmen beklediğimizin de üzerinde rağbet gördü. Bu yoğun ilgi ne kadar doğru bir adım attığımızın açık bir kanıtı” diye konuştu.

Salgın nedeniyle faaliyetlerinin çoğunu çevrim içi ortama taşıyan Gençlik Yerleşkesi, çarşamba günleri internet üzerinden eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Kişisel Farkındalıkla Etkin Zaman Yönetimi, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi, Kişisel Farkındalıkla Motivasyon ve Başarı, Kişisel Farkındalıkla Stres Yönetimi, Liderlik Yönetimi, Hayır Diyebilme Sanatı başlıkları altında çevrim içi kurslar yapıldı.

İzmir’de üniversite öğrenimi gören ancak pandemi nedeniyle ailesinin yaşadığı şehirlere dönen gençler ile eğitim ya da iş gibi nedenlerle başka şehirlerde yaşayan genç İzmirliler dijital platform sayesinde Hatay, Mardin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya, Sivas, Manisa, İstanbul gibi farklı illerden bu seminerlere katıldı. Ayrıca Habitat Derneği işbirliğiyle yapılan Dijitalleşen Yaşam eğitimlerine katılan 600'ün üzerinde genç de çevrim içi katılım belgesi aldı.

ÜCRETSİZ DİL KURSLARI

1 Eylül itibariyle 15’er kişilik kontenjanlarla Rusça, İspanyolca ve İngilizce dersleri ile İngilizce Konuşma Kulübü etkinliğine başlayan Gençlik Yerleşkesi, A2 seviyesinde Rusça ve İngilizce kurslarına devam ediyor. B1 seviyesindeki İngilizce Konuşma Kulübü ise yabancı eğitimciler eşliğinde sürüyor. Eğitimler haftada 2 gün ve 6 saat olarak planlanırken, her kur için toplamda 72 saatlik bir eğitim programı oluşturuldu.

Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nin çim alanı da aktif kullanılıyor. Gönüllü yoga eğitmeni eşliğinde 20 kişilik kontenjanla her salı 12.00-13.00 saatleri arasında Vinyasa Yoga Atölyesi yapılıyor. Atölyede hem eğlenen hem de nefes egzersizleriyle sağlıklı yaşam etkinlikleri yapan gençler, atölye bittikten sonra da bireysel olarak çim alanda etkinliklerine devam ediyorlar.