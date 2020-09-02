Tarihi kilise bakımsızlıktan yıkıldı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 19:02

Metruk bir haldeyken Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek Kültürevi’ne dönüştürülen, ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu belediyenin elinden alınan Özlüce Kilisesi, bakımsızlıktan yıkıldı.

1896 yılında yapıldığı tahmin edilen Aziz Georgios Rum Ortadoks Kilisesi, Mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüş ancak yeni Özlüce camisi yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti. 2006 yılında metruk haldeki tarihi yapıya sahip çıkan Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylanan proje kapsamında binayı restore ederek, 2009 yılında Özlüce Kültürevi olarak hizmete açmıştı.

BURSA’NIN AYASOFYASI

Geçmişte hem kilise hem de cami olarak kullanıldığı için “Bursa’nın Ayasofya”sı olarak anılan bu kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak isteyen Nilüfer Belediyesi, bu tarihi yapıda çeşitli kültürel etkinlikler organize etmişti. Ancak 2013 yılında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu Özlüce Kültürevi belediyeden alınarak, İnesiye Köyü Cami Vakfı’na tescil ettirildi. Kapısına kilit vurulan tarihi binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca, yapıda çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bildirerek yıkılma tehlikesine dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında tekrar girişimde bulundu ve binanın tadilatını yapmak üzere tekrar kendisine tahsis edilmesini talep etti. Ancak yapının ibadethane dışında bir amaçla kullanılamayacağı ve buranın cami yapılacağı ifade edildi.Yapıdaki çatlaklar her geçen gün derinleşince 2019 yılında Nilüfer Belediyesi, yıkım uyarısında bulunarak tekrar yapının belediyeye kiralanmasını talep etti. Ancak red cevabı aldı. Bütün bu girişimlerin sonucunda 7 yıl boyunca hep sahipsiz bırakılan tarihi mekanda dün gece korkulan oldu ve bina gece yarısı yıkıldı.

“KAMUNUN PARASI BU İHMAL YÜZÜNDEN ÇÖPE GİTTİ”

Yıkılan tarihi yapıda incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. 7 yıldır çürümeye terkedilen tarihi yapının göz göre göre kaderine terkedildiğini belirten Erdem, “Biz burayı Milli Saraylar’ın uzmanlarına restore ettirip bugünün parasıyla yaklaşık 2 milyon lira para harcadık. Amacımız cami olarak kullanılmayan mekanı, kültür merkezine dönüştürüp korumaktı. Bir kültürel mirası gelecek nesillere aktarabilmek için biz üzerimize düşeni yaptık. Ancak Vakıflar, anlamsız bir şekilde tarihi yapıyı elimizden aldı. Ve çürümeye terk etti. 7 yıl boyunca kimse bu yapıya sahip çıkmadı. Kamunun parası bu ihmal yüzünden çöpe gitti. Bunun hesabını kim verecek? Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.