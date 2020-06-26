Tarihin Arka Odası ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacak?
Habertürk'ün 5 yıl önce yayından kaldırdığı “Tarihin Arka Odası” yeniden ekranlara dönüyor.
Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy’un sunduğu program TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Uzun yıllar boyunca Habertürk kanalında yayınlanan, tarih severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği “Tarihin Arka Odası” programı 2015 yılında yayından kaldırılmıştı. 5 yıllık aranın ardından program Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy’un sunumuyla yeniden ekranlara dönüyor.
“Tarihin Arka Odası” programının TRT’deki ilk bölümü 29 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: Medyaradar
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