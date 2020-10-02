Tarım arazisine yapılmak istenen go-kart pisti için yürütmeyi durdurma kararı

02 Ekim 2020 Cuma, 11:20

İzmir Güzelbahçe’de tarım arazisi üzerine yapılması istenen go-kart pistine karşı CHP’li belediyeler, milletvekilleri, çevreciler, STK’ler günlerce süren eylemler yaparak, doğa katliamının önüne geçmişti. Go-kart pistiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava sonuçlandı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, go-kart amaçlı imar planı için açılan davada açık spor alanı olarak planda geçen arazinin planlamasını iptal etti. Mahkeme kararında gerekçe olarak dava konusu parsellerin dikili tarım arazisi kapsamında olması, dava konusu parsellerde yaşlı zeytin ağaçlarının bulunması, alanın yakın çevresinde de yer yer zeytinlikler olması ve go-kart eğitim pisti şeklinde bir kullanımın tarımsal alan bütünlüğünün ve zeytinlik alanların bozulmasına sebep olacağına hükmetti.