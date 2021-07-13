Tarım Bakanlığı kuraklık ödemelerinin başladığını duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin liralık kuraklık hasar ödemesi yapacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklık hasar ödemesi yapacağını duyurdu.
Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız. TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18.3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak" ifadelerine yer verdi.
Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:
"Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12.600.000 TL’lik kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak."
Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 13, 2021
TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12.600.000 TL’lik kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor.
Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak.
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