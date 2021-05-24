Tarım Bakanlığı yaban keçilerinin avlanmasını savundu

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:33

Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü, 17 Haziran 2020 tarihinde 47 adet yaban keçisinin avlanması için ihaleye çıkmıştı. İhaleyi Alpha Safari Turizm Seyahat Acenta’sı kazandı. Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu (A Platformu) sözcüsü Hediye Gündüz ile iki çevreci ihaleyi yargıya taşıdı. Isparta İdare Mahkemesi, ihaleyi iptal etti. Karar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temyiz edildi.

Bakanlık dilekçesinde av ihalesi; “Zayıf, hasta, genetik deformasyona sahip ve üreme yeteneği düşük, yaşlı bireylerin ve evcil hayvanlarla çiftleşme sonucu oluşan melezlerin popülasyondan çıkarılmak isteniyor. Kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla avlanmasına izin verildi” gerekçesine dayandırdı.

Danıştay 13. Dairesi, bakanlığın temyiz talebini reddederek, ilk derece mahkemesinin kararını onadı. Daire, ihaleyi iptal eden ilk mahkemenin kararının usul ve hukuka uygun olduğunu değerlendirdi.