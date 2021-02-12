Tunceli'de koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

12 Şubat 2021 Cuma, 14:06

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde, koruma altındaki 7 yaban keçisi, ölü bulundu.

Köylüler, durumu jandarmaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'ne bildirdi.

MERMİ İZİ BULUNMADI

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yaban keçilerinin vücudunda mermi izine rastlanılmadı. Keçilerden alınan numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Tunceli'de, aynı bölgede bir süre önce de 8 dağ keçisi ölü bulunmuş, alınan numuneler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

KEÇİ VEBASI MI?

2017'deki benzer ölümlerde de alınan numuneler sonucu ise hayvanların, keçi vebasına yakalandığı tespit edilmişti.





