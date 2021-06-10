Tarım cenneti Efes Selçuk'a JES hançeri
İzmir’in Efes Selçuk ilçesinde 4’ü üretim, 3’ü enjeksiyon olmak üzere 7 derin jeotermal sondaj kuyusu açılması planlanıyor.
RE Enerji Yatırım Üretim A.Ş. Aydın Valiliği’nden aldığı izinle komşu İzmir’in Selçuk İlçesi'nde jeotermal ve güneş enerjisi santrali kurmak için harekete geçti. Şirket, tarım cenneti Selçuk'ta 4’ü üretim, 3’ü enjeksiyon olmak üzere 7 derin jeotermal sondaj kuyusu açmayı, ayrıca güneş enerjisi santraliyle de sera tesisi işletmeyi planlıyor.
RE Enerji Yatırım Üretim A.Ş. Aydın Valiliği’nden aldığı izinle komşu İzmir’in Selçuk İlçesi'nde jeotermal ve güneş enerjisi santrali kurmak için harekete geçti. Şirket, tarım cenneti Selçuk'ta 4’ü üretim, 3’ü enjeksiyon olmak üzere 7 derin jeotermal sondaj kuyusu açmayı, ayrıca güneş enerjisi santraliyle de sera tesisi işletmeyi planlıyor.
Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’ndan aldığı ruhsat ile çalışmalara başlayan İstanbul merkezli RE Enerji Yatırım Üretim A.Ş., İzmir'in Selçuk İlçesi'nin Burgaz Mahallesi Mevkii'ne 4’ü üretim, 3’ü enjeksiyon olmak üzere 7 adet derin jeotermal sondaj kuyusu açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bölgede 13.7 MWe kurulu güce sahip Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve 999 kWe güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak isteyen şirket, 376 milyon TL yatırım bedeli ile jeotermal ısıtmaya dayalı endüstriyel sera tesisi projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Daha önce Aydın Valiliği'nden aldığı jeotermal izniyle, komşu Selçuk'ta sondaj vurmak isteyen şirketin ÇED başvrusu incelemeye alındı. ÇED süreci başlatıldı. Önemli bir tarım merkezi olan Selçuk'taki bu girişim endişe yarattı.
RE Enerji Yatırım Üretim A.Ş’nin ortakları arasında Kıbrıs Ercan Havalimanı’nı yapan ve birçok alanda inşaat, konut projeleri yürüten Mehmet Alp Delimollaoğlu yer alıyor.
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