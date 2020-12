Tarım krediye kefil olan çiftçi hapis cezası aldı, kas hastası oğlunun tedavisi yarım kaldı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 10:24

TKK ve bankalara borcu olan çiftçilerin malları haczedilirken kefiller de bu durumdan zarar görüyor. ANKA’nın edindiği bilgiye göre son olay Samsun’un Havza ilçesi Ortaklar köyünde yaşandı. Tarım Kredi’den kredi alan tanıdığına kefil olan Sezer’in traktörü Ocak 2020’de Havza Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet otoparkına çekildi. Sezer bir yıl boyunca tarım arazisini ekip biçemedi. Sesini birçok yere duyurmaya çalıştı. Ancak kimse sesini duymadı. 17 bin liralık borcunun 13 bin lirasını ödedi, ancak faizlerle borcu tekrar 25 bini buldu. 50 dönümlük tarım arazisi de hacizli olan Sezer, kooperatif avukatları tarafından hakkında açılan icra davası nedeniyle 3 ay hapis cezası aldı.





ÇOCUKLARININ TEDAVİ SÜRECİ AKSADI

İki çocuğu Akdeniz Anemisi, bir çocuğu kas hastası olan Sezer, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

“Bir yıl boyunca arazilerimi ekip biçemedim. Durumu Vezir Köprü Birinci Asliye Hukuk İcra Mahkemesi’ne dava ettim. Konuyla alakalı Yargıtay 12’nci dairenin vermiş olduğu ‘Çiftçinin ekip biçtiği araçların haczedilemez’ dediği emsal kararlarını sundum. CİMER’e, Ankara Tarım Müdürlüğü’ne bildirdim. Ama hiçbir cevap alamadım. Olay bu kadar yayılınca kooperatif avukatları ve Samsun Tarım Kredi Bölge Müdürü beni aradı. Borcumu ödeme taahhüdünde bulunmamı, bunun neticesinde traktörümün yedi emin olarak bana teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine emekli maaşımdan aylık kesinti yapılarak borcumun geri kalan kısmının hasat mevsiminde ödeyeceğimi taahhüt ettim. Bugüne kadar emekli maaşımdan 4 bin lira kesinti yapıldı. Fakat hasat mevsimi yaklaşmadan kooperatif avukatları hakkımda tekrar dava açtı. Bu arada Samsun Tarım Kredi Bölge Müdürü ve Köprübaşı Tarım Kredi Kooperatifi 8 bin lira yatırırsam davayı durdurabileceklerini söyledi. Bu parayı kooperatif avukatının hesabına yatırmamı istediler. Mahkeme süreci içerisinde avukat bu parayı İcra Müdürlüğü’nün hesabına yatırmayıp ve mahkemeye de bildirmediğinden Vezirköprü Birinci İcra Ceza Mahkemesi hakkımda 3 ay hapis cezası verdi. Beni mahkemeye çıkartmadan benim hakkımda böyle bir karar verilmesine bir üst mahkemeye itirazda bulundum ve mahkeme beni reddetti.”

“GEÇİMİMİZİ KAS HASTASI EVLADIMIN BAKIM ÜCRETİNDEN SAĞLIYORUZ”

Sezer, eli kolu bağlı bir halde, kolluk kuvvetleri tarafından cezaevine götürüleceği günü beklediğini söyleyerek şöyle devam ediyor:

“Hanemde 6 kişiyi geçindirmeye çalışıyorum. Geçimimizi 18 yaşında kas hastası olan evladımın bakım ücretiyle sağlıyoruz. Faturalar ve ev kirasını her ay bir arkadaşımdan borç para alarak ödemeye çalışıyorum. Haciz ve icra takipleri elimizi kolumuzu bağladı. Çocuğumun tedavisiyle ilgilenmem gerekirken, borçlar nedeniyle onu hiçbir hastaneye tedaviye götüremiyorum. Hacettepe Üniversitesi’nde tedaviye yanıt vermişti. Maalesef pandemi ve borç nedeniyle evladımı tedavi ettiremiyorum. Bütün işimi gücümü bıraktım çocuğumun derdine düştüm. Çocuğum şu an ayağa kalkamıyor. Ben her gün 18 yaşındaki kas hastası olan evladımın gözlerimin önünde biraz daha erimesini gördükçe üzüntü içerisinde sıkıntımız büyüyor. Elim kolum bağlı kolluk kuvvetleri tarafından cezaevine götürüleceğim günü bekliyorum.

“KOOPERATİFLER TEFECİLERİ GEÇTİ, HAKKIMDA HAPİS KARARI ÇIKTI”

Bizler borçlarımızı inkâr etmiyoruz. 17 bin lira borcumun 13 bin lirasını ödedim ve emekli maaşımdan da ödenmeye devam ediyor. Kooperatifin uygulamış olduğu yüzde yüz faizlerle 25 bine ulaştı. Tarım Bakanlığı’nın bana vermiş olduğu ‘Borcun yüzde 50’sini ödendikten sonra geri kalan kısmı yapılandırılabilir’ yazsını kooperatife götürmeme rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Avukatların görevini kötüye kullanmaları kendilerine ödemiş olduğum parayı icraya yatırmamalarından dolayı hakkımda 3 ay hapis cezası çıktı. Kooperatifler tefecileri geçti, yüzde yüz faiz uyguluyorlar.”

“KOOPERATİFLERDEKİ USULSÜZLÜKLER İNCELENSİN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Sezer, “Çiftçilerin üzerine yüklenen yüksek faiz oranları belimizi büktü. Tohum alamaz, gübre alamaz hale geldik. Tarlalarımızı ekemez hale geldik. Sayın Cumhurbaşkanı’m kooperatiflerdeki bu usulsüzlükler müfettişler tarafından incelensin. O zaman nasıl suç işlendiği ortaya çıkacaktır” diyerek yetkililerden yardım istedi.