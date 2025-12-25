Futbolda 'FETÖ' operasyonu: Eski TFF Başkanvekili ve 3 isim hakkında karar!

Futbolda FETÖ/Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört TFF yöneticisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

2 İSME ADLİ KONTROL KARARI

Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'nın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme koşuluna müteakiben adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

2 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm'ün ise savcılık kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

BA ŞSAVCILIKTAN A ÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklama ile dört eski yöneticinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Başsavcılığın açıklaması şu şekildeydi:

"Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."