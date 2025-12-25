Cumhuriyet Gazetesi Logo
Futbolda 'FETÖ' operasyonu: Eski TFF Başkanvekili ve 3 isim hakkında karar!

Futbolda 'FETÖ' operasyonu: Eski TFF Başkanvekili ve 3 isim hakkında karar!

25.12.2025 19:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Futbolda 'FETÖ' operasyonu: Eski TFF Başkanvekili ve 3 isim hakkında karar!

Futbolda FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanvekili Lütfi Arıboğan ve üç eski yönetici hakkında karar verildi.

Futbolda FETÖ/Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört TFF yöneticisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

2 İSME ADLİ KONTROL KARARI

Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'nın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme koşuluna müteakiben adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

2 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm'ün ise savcılık kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklama ile dört eski yöneticinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Başsavcılığın açıklaması şu şekildeydi:

"Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."

İlgili Konular: #fetö #TFF #şike #Lütfi Arıboğan

İlgili Haberler

Futbolda 'FETÖ' operasyonu... TFF'nin eski başkan vekili ve 3 kişi gözaltına alındı!
Futbolda 'FETÖ' operasyonu... TFF'nin eski başkan vekili ve 3 kişi gözaltına alındı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkan vekili Lütfi Arıboğan ve eski üç yönetici sporda FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat tepki çekmişti: TFF'den Bursaspor kararı
Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat tepki çekmişti: TFF'den Bursaspor kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bursaspor'a Somaspor maçında HDP eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat sebebiyle ceza verdi.
29 futbolcu itiraz etmişti: TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası kararı!
29 futbolcu itiraz etmişti: TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası kararı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında ceza alan 29 futbolcunun itirazlarının reddedildiğini açıkladı.