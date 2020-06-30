Tarım seferberliği ilan edilmeli

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tevfik Türk, üretim ve tarımın pandemi öncesi ve sonrasında zorluklar yaşadığını tek çözümün “kamucu tarım politikası” değişikliği olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınından ders çıkarılması ve önlem alınması gerektiğini vurgulayan Türk, “Tarım ve gıda sektörünün yapısal sorunlarına yönelik bütüncül önlemler alma yerine alınan parçacıl ve güncel önlemler sorunların çözümüne değil, daha da karmaşıklaşmasına sebep olmaktadır. Öncelikle Covid-19 salgınından dünya ölçeğinde ders çıkararak, ülkemizdeki dışa bağımlı politikalar yerine bir an önce “kamucu tarım politikası değişikliğine gidilmelidir” diye konuştu.

“Tarımsal üretim seferberliği” ilan edilmesi gerektiğini dile getiren ve çözüm önerileri sunan Dr. Tevfik Türk, önünü görmekte zorlanan üreticiler için çözüm önerilerini şöyle sıraladı. “Ülkemizde derhal ülke ve bölgeler düzeyinde yapılacak ve somut desteklerle yönlendirilecek “tarımsal üretim planlaması” ile yerli üretim artırılmalıdır. Bütçeden tarıma ayrılan kaynak, 2021 yılı bütçesi ve sonraki yıllar için gayrisafi milli hasılanın en az yüzde biri düzeyine yükseltilmelidir. 2019 yılı destekleme ödemelerinin tamamı derhal ödenmeli, buna yönelik takvimlendirme ve icmallerin öne çekilmesi için tebliğ düzenlemesi yapılmalıdır. Sulama yatırımları artırılmalı, su tasarruflu sistemlere geçilmeli, sulanan alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri eşgüdümlü bir şekilde tamamlanmalıdır. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler güçlendirilerek daha da caydırıcı hale getirilmeli. Yaş sebze ve meyve pazarları ile hallerde aracılık sistemi devreden çıkarılmalı, kooperatifçilik yaygınlaştırılmalı, ürün sunumunda hijyenden ödün verilmemeli, etkin denetimler yapılmalıdır. Hayvancılığın gelişmesi sağlanarak, üreticinin gelir artışı yanında, vatandaşın sağlıklı et, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaları tüketmesi için kalıcı özel önlemler alınmalıdır. Küçük çiftçiler ve aile işletmeciliği mutlaka desteklenmelidir.