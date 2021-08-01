Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir

01 Ağustos 2021 Pazar, 21:24

Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları beşinci günde de sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

8 YANGIN DEVAM EDİYPR

125 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını aktaran Pakdemirli, 8 yangının ise devam ettiğini ve müdahalelerin sürdüğünü söyledi.

"SERZENİŞLER DUYUYORUM"

Pakdemirli, “Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"ORMAN YERLERİNDEKİ SORUMLULUK BELEDİYELERDEDİR"

''Benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir'' diyerek belediyelere yüklenen Pakdemirli, ''Belediyelerimizin katkıları sonsuz müteşekkiriz. Ancak belediyelerimize ister bizim ister başka partiden. Yangınlardan sonra bilançosu hakkında bir toplanıp yerleşim yerlerine sorumluluklarının hatırlatılması lazım'' ifadelerini kullandı.

Pakdemirli ayrıca ''Bu anlamda siyaset üstü bir çağrıdır. Bu yangından sonra oturup bir çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması konusunda hep birlikte oturup konuşmamız gerekir diye düşünüyorum'' dedi.