Yangında evini kaybeden kadın Akşener'e sarılarak ağladı: "Ev yapılır, yeşillik gelesiye yıllar geçer. Bir 35 yıla daha ömrüm yetmez"

01 Ağustos 2021 Pazar, 18:07

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangında yarısı yanan Kalemler Köyü’ndeki yurttaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akşener, yurttaşların evlerini tek tek gezerek dertlerini dinledi. Akşener, bir köylü kadının derdini dinlerken kadının uzatarak gösterdiği nasırlı ellerini avuçlarının içine alarak, okşadı ve sıktı.

Kadının konuşması Akşener’i duygulandırdı ve Akşener’in gözleri doldu. Akşener kadına sarıldı ve üzülmemesi için teselli vermeye çalıştı. Kadın, yanan evinin kendisi için cennet olduğunu söyleyerek, “Benim için cennet gibiydi, 35 senemi verdim. Tırnağımla kazıya kazıya, çalışa çalışa, böyle cennet gibi ettim evimi. Ağaçlarım, meyvelerim, sebzelerim hangi birini anlatayım. Bahçem kalsaydı da bir çadır kurup otururdum. O yeşilliğin içinde” dedi.

"EVİM GELİNLİĞİ KABUL ETMEDİ"

Kadın, evi için “Evimi gelin ettim. Ama benim evim gelinliği kabul etmedi” diyerek ağladı.

Kadın yangın sırasında kümesinden çıkardığı tavuklarının geri kümese girince yanarak telef olduğunu belirterek, “Tavuklarım yandı, hindi bile yandı. 10 tane oldu, koca koca. 3 tane davarım, hepsi yandı. Aklımdan çıkmış, kapısını saldık gene girmiş” diye dert yandı.

"ÖMRÜM YETMEZ"

Kadın, kimsenin yangını yaşamamasını isteyerek, Akşener’e “Ablam, benim ablam” diye sarıldı. Kadın kendini en çok üzen şeyin yeşil ormanın ve ağaçlarının yanması olduğunu dile getirerek, “Bu yeşillik bir daha gelmez. Evler gelir, yapılır. Yeşillik gelesiye yıllar geçer. Çünkü 35 senede o hale getirdim. Bir 35 sene daha ömrüm yetmez. 62 yaşındayım” diye konuştu.

"BEN BU EVİN ÜCRETİNİ NASIL ÖDEYECEĞİM?"

Akşener, köylülerden yaşadıklarını dinledi. Bir köylü yurttaş, 18 yaşındaki oğlunun kendisine “Biz artık nerede kalacağız? Bizim evimiz kalmadı” diye sorduğunu gözyaşlarıyla Akşener’e anlattı. Yurttaş, “Hiçbir şey kalmadı başkanım. Anne, baba yadigarı bir çıta desen kalmadı artık” dedi.

Akşener, yangından etkilenen Elif Duru isimli bebeği annesinin kucağından alarak, “Sen küçük yaşta bunları mı yaşadın?” diyerek küçük bebeği sevdi.

"ÇEKEN BİLİR"

Başka bir yurttaş da Akşener’e “Çeken bilir” diye yangının mağduriyetini dile getirdi. 79 yaşındaki yurttaş da evinin halini Akşener’e göstererek, “Ben bu evin ücretini nasıl ödeyeceğim bu yaşta?” diye dert yandı. Yurttaş Akşener’den yardım istedi.