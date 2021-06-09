Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özel izniyle deniz patlıcanları avlanıyor
Bakanlık tarafından özel izinle toplanan deniz patlıcanlarından geçtiğimiz yıl, ihracat ile 30 milyon dolar gelir edildi. 2020'de 2 bin 84 ton deniz patlıcanı toplandı. 2021 yılı için ise 2 bin 500 ton deniz patlıcanının avlanmasına izin verildi.
Ekosistemin en önemli canlılarından olan deniz patlıcanlarının avı, yaşanan müsilaj sorununa karşın sürüyor. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özel izniyle denizlerden 2 bin 84 ton deniz patlıcanı toplandı. 2021 yılı için ise 2 bin 500 ton deniz patlıcanının avlanmasına izin verildi.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre Çin ve Güney Kore başta üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz patlıcanlarından geçen yıl 30 milyon dolar gelir edildi. TÜİK verilerine göre deniz patlıcanı avcılığı 2014 yılı ile 2018 yılları arasında 4 kat arttı.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, uluslararası alanda yüksek fiyatlarda satılması nedeniyle kaçak avcıların da hedefinde olan deniz patlıcanlarının avlanmasının ekosistemi yok ettiğini belirterek yasaklanmasını istedi.
Bülbül, yaşanan müsilaj sorunundan ders alınması gerektiğini belirterek “AKP iktidarının çevre ve doğaya düşman, yandaş şirketlerine minimum maliyet maksimum kâr etmeye yönelik rant politikalarıyla çevreye verdiği tahribat ile denizlerin kirliliği had safhalara ulaştı” diye konuştu.
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