Tarıma hava darbesi

29 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Mayıs ayı içinde 46 ilde etkili olan doğal afetler, buğdaydan portakala çok sayıda tarımsal ürünün üretimini olumsuz etkiledi. Özellikle Antalya Kumluca ve Finike ilçelerinde çöl sıcakları etkili olurken, Eskişehir’de ise yaşanan don, tarımsal ürünlere zarar verdi.

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde 15-20 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani sıcaklık yükselmelerinden narenciye ve zeytin bahçelerinin etkilendiğini belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, rekoltede yüzde 50’lik bir düşüş beklendiğini söyledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, “Hava şartlarının henüz çiçeklenme aşamasında olan ya da meyveye durmuş ağaçları etkilemesi nedeniyle bu yıl portakal ve zeytini biraz pahalı yiyeceğiz” açıklaması yaptı.

SİGORTA ŞART

Eskişehir’de ise yüzlerce dönüm tarım arazisini de don vurdu, verim yüzde 50 düştü. Don nedeniyle domates, biber, fasulye, salatalık, kabak, ayçiçeği, pancar ve mısırlar büyük oranda zarar gördü.

Aniden gelişen doğa olayı karşısında çaresiz kaldıklarını belirten üretici ise yardım bekliyor. Dondan mağdur olan üretici, ürünlerinin sigorta kapsamına salınmasını isteyerek Tarım Sigortaları AŞ’den (TARSİM) destek istedi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Fidelerde geri dönüş mümkün değil yapılması gereken don olayının TARSİM kapsamına alınmasıdır” dedi.