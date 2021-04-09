Tarkan: Sezen Ünlü'yü unutmayalım; kadın hakları için mücadele etmeye devam
Sanatçı Tarkan, Anıl Yolum isimli erkek tarafından katledilen Sezen Ünlü'yü anarak, "Sezen Ünlü'yü unutmayalım. Ve bütün şiddet gören, öldürülen kadınları" dedi.
Tarkan, İzmir'in Konak ilçesinde, Anıl Yolum tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü andı. Tarkan, "Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam" dedi.
Instagram hesabından Ünlü’nün fotoğrafını paylaşan Tarkan, fotoğrafın altına "Sezen Ünlü'yü unutmayalım. Ve bütün şiddet gören, öldürülen kadınları. Ben şu anda bu mesajı yazarken bile bir yerlerde kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam" yazdı.
NE OLMUŞTU?
5 aylık hamile Sezen Ünlü, 26 Mart 2021 günü saat 23.00 sıralarında sokakta yürürken arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklanmıştı. 16 bıçak darbesi alan Ünlü, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Sezen Ünlü'nün karnındaki bebek de hayatını kaybetmişti.
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yolum, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Sezen Ünlü Anıl Yolum'dan şiddet görmesi üzerine katledilmeden 2 ay önce ailesinin evine dönmüştü.
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