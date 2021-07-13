Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
Tuz Gölü’ne giden su kanallarına bent çeken çiftçiler, iki ana arterden su akışını engelledi. Yaklaşık bir haftadır gölde Flamingo ölümleri yaşanıyordu. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, göldeki bütün flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi.
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