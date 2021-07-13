Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi

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Tuz Gölü’ne giden su kanallarına bent çeken çiftçiler, iki ana arterden su akışını engelledi. Yaklaşık bir haftadır gölde Flamingo ölümleri yaşanıyordu. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, göldeki bütün flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 17:35


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