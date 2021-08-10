'Kanal İstanbul' ihalesinde perde aralanıyor: İşte öne çıkan şirket!

10 Ağustos 2021 Salı, 12:27

AKP'nin tepki ve uyarılara rağmen vazgeçmediği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesinin ihalesiyle ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi.

İBB ve Bakırköy'ün CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, ihalede ibrenin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kalyon'un ve Çinli CCCC şirketinin oluşturduğu konsorsiyuma kaydığını söyledi.

Ataman, Twitter hesabından konuya ilişkin şunları yazdı:

"Gary Lineker in futbol ile ilgili bir sözü vardı 'Futbol, 22 kişi ile 90 dk oynanan, sonunda Almanların kazandığı bir oyundur' diye. Mega projeler için de ben diyorum ki çılgın diye adlandırılan sonunda yine tanıdık müteahhitlerin aldığı inşaat işleridir.

Kanal İstanbul'da ibre yine Çin'e kaydı. Kalyon İnş. ile Çinli CCCC (China Communications Construction (China Communications Construction Company) ihale için konsorsiyum oluşturacak. İhale yılın son çeyreğinde."