Tartışılan isim bakanlıkta

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yıl Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak atadığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) hakkında “belgede sahtecilikten” suç duyurusu bulunan Ecmel Ercan’ın meslek yaşamına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. 2019’un haziran ayında sessiz sedasız görevden alınan Ercan’ın, 15 Temmuz’dan sonra TMSF tarafından el konulan şirketin yönetim kurulunda olduğu ve şirketin Bank Asya hesap hareketleri bulunduğu tespit edildi.

Ercan hakkındaki FETÖ soruşturmasının halen yürütüldüğü belirtildi. Görevden alınmasına karşın, Ercan’ın hâlâ resmi olmasa da Bakanlıkta bazı görevlerde bulunduğu, kendisine ait bir odasının olduğu ve alınan kararlarda etkili olduğu iddia edildi. Pakdemirli’nin, özel sektörden transfer ettiği Ecmel Ercan, geçen yıl da “usulsüz atama” ile tartışmalı olarak gündeme gelmişti.

Ercan’ın, kamuda 5 yıl görev yapma şartını yerine getirmemiş olmasının yanı sıra, Bakanlığa atanmadan önce çalıştığı şirketteki faaliyetleri nedeniyle SPK tarafından hakkında suç duyurusu bulunduğunu Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. Hakkındaki tartışmaların ardından geçen yılın haziran ayında resmi görevinden alınan Ercan’ın, görev geçmişine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Ercan’ın FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TMSF tarafından el konulan Bakanlar Medya AŞ’nin yönetim kurulu üyesi ve yöneticisi olduğu tespit edildi. Savcılık, Ercan’ın, şirketin yönetimine giriş tarihinin, “2015 yılı sonrasında olduğunun” uyarısını yaptı.

Ercan’ın, 17/25 Aralık’tan sonra şirketle aktif bağının olması ve şirketin de Bank Asya hesap hareketlerinin aktif olması dikkat çekti. Ecmel Ercan hakkındaki “FETÖ dosyasında”, bir ihbarcının Ercan ile ilgili 2 Mayıs 2019’da verdiği ifadelerine de ulaşıldı.

İhbarcı, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevli Daire Başkanı Ecmel Ercan’ı ‘FETÖ mensubu’ olarak düşündüğünü” iddia etti. İhbarcı, FETÖ’cü olduğunu düşündüğü Y.Ç’nin yaptığı telefon görüşmesinde, “Normalde ABD’den bizim hocalarımız geliyordu şimdi gelemiyorlar. Üzülmeyin şu an yollar kapalı.

Seçimlere hazırlanıyoruz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirip gümbür gümbür geleceğiz” sözlerini sarf ettiğini ve konuşmalar esnasında Ercan’ın da bu ortamda bulunduğunu ileri sürdü.

BAKANLIKTA HÂLÂ AKTİF

Hakkındaki FETÖ soruşturması devam eden Ercan’ın resmi görevlerinden alınmasına karşın, bakanlıkta aktif olarak görev yaptığı, kapısında adı bulunmayan bir makam odasının olduğu, resmi danışmanlığı olmamasına karşın birimlere talimat verdiği iddia edildi. Ercan’ın, zaman zaman Bakan Pakdemirli ile görüşmelere katıldığı ve Pakdemirli’nin imza yetkisini taşıyacak kadar yakınında olduğu ileri sürüldü.

222 MİLYONLUK İHALE

Ercan’ın daire başkanlığı döneminde Bakanlıktaki yüksek bütçeli birçok ihaleyi yasaya aykırı biçimde, rekabet olmaksızın “pazarlık usulü” yaptığı, Sayıştay denetçilerinin toplamda 222 milyon TL’lik ihalenin pazarlık usulüyle yapılması konusunda Bakanlığı uyardığını Cumhuriyet gündeme taşımıştı.