Tartışma büyüyor... Dilipak bu kez 'Sorosçu' dedi
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde yine İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan ifadeler kullandı. Dilipak, "Bu sözleşmeyi tartışmayacaklarını söyleyerek savunan AK Parti içindeki AKP’lilere soruyorum: Böyle yapmanız, Soros’un sözcülüğü olmaz mı?" diye sordu.
Kadınları şiddete karşı korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesine adeta savaş başlatan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ile Cumhurbaşkanı Rceep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayrak'ın yönetici olduğu KADEM başta olmak üzere, AKP içerisinde sözleşmeyi savunanlar arasındaki gerilim sürüyor.
Daha önce kadınlara 'Fahişe' diyerek hakaret eden Dilipak bugünkü köşesinde "Bu sözleşmeyi tartışmayacaklarını söyleyerek savunan AK Parti içindeki AKP’lilere soruyorum: Böyle yapmanız, Soros’un sözcülüğü olmaz mı?" diye sordu.
İstanbul Sözleşmesi'ni yine hedef alan Dilipak, "Bu sözleşme metnini hazırlayanlar, insanların cahilliklerini kullanıp, bozgunculuklarını başka protokollere bağlayıp, yürümekten vazgeçip günümüzde, bizim belediyelerimiz üzerinden ahlaksızlık tellallığı yaptırılma noktasına gelmiş" ifadelerini kullandı.
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