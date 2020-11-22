Tartışmalara Saymaz da dahil oldu: Beni şahit yazarlarsa sevinirim
Özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatları tartışması bitmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 250 TL’nin üzerinde test yapıldığı iddialarını yalanlarken, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Koca’ya 500 liraya yaptırdığı koronavirüs testinin kredi kartı ektresini gösterebileceğini duyurdu. Altaylı’ya Sözcü gazetesi İsmail Saymaz’da destek verdi. ‘Bu tartışmada beni şahit yazarlarsa sevinirim’ diyen Saymaz, test için 550 TL ödediğini söyledi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı önceki gün, koronavirüs testini 500 liraya yaptırdığını söyleyerek, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatlarını yalanlayan Fahrettin Koca’ya kredi kartı ekstresini gösterebileceğini duyurmuştu.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 'Bu tartışmada beni şahit yazarlarsa sevinirim' diyerek, tartışmalara dahil oldu.
Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:
"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut arasında Covid-19 testinin fiyatına ilişkin tartışma yaşandı. Bulut, 250 TL olarak belirlenmesine rağmen Koca'nın da kurucuları arasında olduğu hastane dahil, özel hastanelerde daha yüksek ücret alındığını açıkladı.
Koca, Bulut'u yalancılıkla suçladı. Fatih Altaylı da test için 500 TL verdiğini belirterek, Bulut'u doğruladı. Bu tartışmada beni şahit yazarlarsa sevinirim.
Çünkü 14 Kasım günü yüksek ateş üzerine Taksim'deki bir özel hastanede Covid-19 testi yaptırdım. Test için KDV'si de içinde, 550 TL ödedim.
Asgari ücret 2400 TL…
Ücretsiz izin desteği aylık 1176 TL iken…
Bu ücreti kaç yurttaş ödeyebilir?"
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