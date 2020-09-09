Tartışmaların ardından Erol Mütercimler'den istifa kararı
İmam hatipler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden olan Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti.
Çıktığı programda İmam hatipler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden olan Erol Mütercimler'in istifa ettiği öğrenildi.
Görevinden istifa ettiği Haliç Üniversitesi, Mütercimer hakkında soruşturma başlatmıştı.
NE DEMİŞTİ?
Erol Mütercimler, Haber Global’de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” ifadeleriyle ilgili konuştu.
“SÜRECİN NASIL BOZULMAYA BAŞLADIĞINI ANLATTIM”
Erol Mütercimler’in imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeye açıklık getirdiği konuşması şöyle:
“Program tarikat ve cemaatlerle ilgiliydi. Tarikatların tarihiyle ilgiliydi. Süreç içinde bunların nasıl bozulmaya başladığını anlattım. Bu konular konuşulurken bir yerde şöyle bir yargı dile getirildi haklı olarak. Toplumda yanlış algılar oluşuyor ve toptancı suçlamalara gidiliyor. Ve bunun daha işleri çözülemez hale geldiği konuşuldu, haklı olarak.
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Video Haberler
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
- Uyarıları dinlemediler! Tepki çeken görüntüler
- CHP'li Engin Özkoç'tan Erol Mütercimler'e çok sert tepki
- CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü: Şov peşindeler!
- Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
- Gürgen Öz: Tutuyor bırakmıyor, ekonomi iyi!
- Gelibolu'da ormanlık alanda yangın
- Öğretim görevlisi kütüphanenin girişinde ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı