Tartışmalı tanıtım sonrası soruşturma açılmıştı: YouTuber Oğuzhan Uğur'dan yeni paylaşım

24 Ağustos 2021 Salı, 16:01

YouTube'taki BaBaLa isimli kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, 'P!NÇ' adlı programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden olmuştu. Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, fragmanı alıntılayarak, videoyu 'ırkçı' veya 'İslamofobik' bulduğunu dile getirmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Tanıtıma ilişkin olumlu ve olumsuz yorumlar sürerken; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup yurttaş, Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sunmuştu.

Dilekçede, Uğur'un, sosyal medya hesaplarında yayımlanan "P!NÇ" isimli programının fragmanında, İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği belirtilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suç duyurularını işleme koyarak, Uğur hakkında soruşturma başlatmıştı.



OĞUZHAN UĞUR'DAN YENİ PAYLAŞIM

Gelişmelerin ardından Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ünlü sosyal medya fenomeni Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili bir haberi alıntılayarak, "Keşke bana konuk olsalar. Ne müthiş olmaz mı?" ifadelerini kullandı.