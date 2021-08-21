Fenomen Oğuzhan Uğur'un 'P!NÇ' adlı programının yeni sezon tanıtımı tartışma yarattı
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un BaBaLa isimli YouTube kanalında yayımlanan 'P!NÇ' programının yeni sezon fragmanı, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, 'ırkçılık' ve 'İslamofobi' içerdiği gerekçesiyle Uğur'a tepki gösterdi.
YouTube'taki BaBaLa isimli kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, 'P!NÇ' adlı programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden oldu.
Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, fragmanı alıntılayarak, videoyu 'ırkçı' veya 'İslamofobik' bulduğunu dile getirdi.
Uğur'a gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:
OĞUZHAN UĞUR'DAN TEPKİLERE YANIT
Program tanıtımına ilişkin tartışmalar sürerken, fenomen Oğuzhan Uğur'dan tepkilere yanıt verdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:
"Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki “din düşmanlığı” olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata."
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