Fenomen Oğuzhan Uğur'un 'P!NÇ' adlı programının yeni sezon tanıtımı tartışma yarattı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:56

YouTube'taki BaBaLa isimli kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, 'P!NÇ' adlı programının yeni sezon fragmanı tartışmalara neden oldu.



Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterildi.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, fragmanı alıntılayarak, videoyu 'ırkçı' veya 'İslamofobik' bulduğunu dile getirdi.



Uğur'a gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

OĞUZHAN UĞUR'DAN TEPKİLERE YANIT

Program tanıtımına ilişkin tartışmalar sürerken, fenomen Oğuzhan Uğur'dan tepkilere yanıt verdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki “din düşmanlığı” olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata."